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Белорусские пограничники усилили охрану государственной границы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В связи с ситуацией на западных рубежах в Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гродненская пограничная группа приступила к комплексному оперативно-тактическому учению. Так, в «Белянах» проводится боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва. Военнообязанные восстанавливают профессиональные навыки, приобретенные во время прохождения службы.
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Новости Беларуси. В связи с ситуацией на западных рубежах в Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гродненская...
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