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Белорусские пограничники усилили охрану государственной границы

05.08.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В связи с ситуацией на западных рубежах в Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники усилили охрану государственной границы

Гродненская пограничная группа приступила к комплексному оперативно-тактическому учению. Так, в «Белянах» проводится боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва. Военнообязанные восстанавливают профессиональные навыки, приобретенные во время прохождения службы.

Задача учения – стабилизация обстановки на приграничной территории.

 
 
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Новости Беларуси. В связи с ситуацией на западных рубежах в Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гродненская...
 
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