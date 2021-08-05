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​Не несёт угрозы Европе и соседним странам. В Минобороны рассказали об учениях «Запад-2021»

05.08.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 августа в Минобороны рассказали, как будет проходить учение «Запад-2021». Белорусские и российские военные в ходе масштабных маневров отработают новые способы ведения совместных боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Генштабе подчеркнули, что учение не несет угрозы Европе и соседним странам. Число участников только на территории нашей страны – около 12 800 военнослужащих.

​Не несёт угрозы Европе и соседним странам. В Минобороны рассказали об учениях «Запад-2021»

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил первый заместитель министра обороны Беларуси:
Замысел учения разработан совместно генеральными штабами Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации, носит оборонительный характер. При его разработке использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также к развязыванию агрессии против Союзного государства. В его основу положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно.

​Не несёт угрозы Европе и соседним странам. В Минобороны рассказали об учениях «Запад-2021»

Учение пройдет с 10 сентября на территории Беларуси и 9 полигонах России. В его основе лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства.

 
 
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Новости Беларуси. 5 августа в Минобороны рассказали, как будет проходить учение «Запад-2021». Белорусские и российские военные в ходе масштабных маневров отработают...
 
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