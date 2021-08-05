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Не несёт угрозы Европе и соседним странам. В Минобороны рассказали об учениях «Запад-2021»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 августа в Минобороны рассказали, как будет проходить учение «Запад-2021». Белорусские и российские военные в ходе масштабных маневров отработают новые способы ведения совместных боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Генштабе подчеркнули, что учение не несет угрозы Европе и соседним странам. Число участников только на территории нашей страны – около 12 800 военнослужащих.
Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
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Новости Беларуси. 5 августа в Минобороны рассказали, как будет проходить учение «Запад-2021». Белорусские и российские военные в ходе масштабных маневров отработают...
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