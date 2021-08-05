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Андрей Муковозчик: когда ты сидишь на финансовых потоках, за которые надо отчитываться, осознаешь это и нервничаешь

05.08.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик расскажет о том, что накипело и как пытаются разогреть ситуацию к годовщине выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторская журналистика на СТВ в рубрике «Накипело».

Андрей Муковозчик: когда ты сидишь на финансовых потоках, за которые надо отчитываться, осознаешь это и нервничаешь

Истерики в информационном пространстве повторяются как под копирку

В программе «Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

 
 
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Новости Беларуси. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик расскажет о том, что накипело и как пытаются разогреть ситуацию к...
 
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