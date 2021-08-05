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Андрей Муковозчик: когда ты сидишь на финансовых потоках, за которые надо отчитываться, осознаешь это и нервничаешь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик расскажет о том, что накипело и как пытаются разогреть ситуацию к годовщине выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Андрей Муковозчик: когда ты сидишь на финансовых потоках, за которые надо отчитываться, осознаешь это и нервничаешь
Новости Беларуси. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик расскажет о том, что накипело и как пытаются разогреть ситуацию к...
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