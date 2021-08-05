Андрей Муковозчик: когда ты сидишь на финансовых потоках, за которые надо отчитываться, осознаешь это и нервничаешь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик расскажет о том, что накипело и как пытаются разогреть ситуацию к годовщине выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторская журналистика на СТВ в рубрике «Накипело».





Истерики в информационном пространстве повторяются как под копирку

В программе «Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале ).