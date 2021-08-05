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МВД: кинув в кого-то камень, очень глупо ожидать, что в ответ тебе скажут «давай ещё»
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Звучит команда: «Работаем, ни шагу назад».
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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