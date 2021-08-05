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МВД: кинув в кого-то камень, очень глупо ожидать, что в ответ тебе скажут «давай ещё»

05.08.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

МВД: кинув в кого-то камень, очень глупо ожидать, что в ответ тебе скажут «давай ещё»

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Не каждый день приходится встречать таких «мирно» настроенных людей. Цель была просто-напросто смести силовиков. Кинув в кого-то камень, очень глупо ожидать, что в ответ тебе скажут «давай еще».

Звучит команда: «Работаем, ни шагу назад».

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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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