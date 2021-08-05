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Ольга Чемоданова: когда это всё происходит, мы должны были достать все кодексы и ещё раз их перечитать?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
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Ольга Чемоданова: когда это всё происходит, мы должны были достать все кодексы и ещё раз их перечитать?
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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