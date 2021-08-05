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Ольга Чемоданова: когда это всё происходит, мы должны были достать все кодексы и ещё раз их перечитать?

05.08.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Ольга Чемоданова: когда это всё происходит, мы должны были достать все кодексы и ещё раз их перечитать?

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
В этот момент именно, когда это все происходит, мы должны были достать все кодексы и еще раз их перечитать? Надо было пресекать противоправное действие протестующих граждан. Я видела своих сотрудниц. Люди возвращались с трясущимися руками. Один, показывая свою активность, забрасывал бутылками и камнями наших сотрудников, ему уподоблялся второй, третий, четвертый.

МВД: кинув в кого-то камень, очень глупо ожидать, что в ответ тебе скажут «давай еще». Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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