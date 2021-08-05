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Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

05.08.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

Геннадий Мельник, начальник Жлобинского РОВД:
Радикальная активная группа, становились в сцепки. Рюкзаки, балаклавы – это стандартная экипировка. В соседних дворах осуществлялось распитие алкогольных напитков для поднятия боевого духа.

Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

Вячеслав, заместитель командира 2-й роты специального назначения в/ч 3214:
Мотоциклисты напротив наших рубежей, напротив нашей цепочки встали на светофоре на перекрестке, рукояткой газ поддавали и имитировали, как будто они хотят на нас начать ехать.

Мирные призывы звучат из милицейских мегафонов.

Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

Вячеслав:
Через громкоговорители предупреждали их: «Граждане, разойдитесь! Если вы не разойдетесь, будут применены физическая сила и специальные средства». И предупреждение это звучало непрерывно.

Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

В ответ – брань, коктейли Молотова и камни.

Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:
И «лошки-петушки» было, и «вы каратели, фашисты».

Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
Каратели, фашисты – как их только не называли. Мне стало так обидно. Люди, когда у вас происходит что-то, какая-то беда, оставила пьяная телефон на барной стойке – помогите, прибегут, заявление напишут – ищите. Куча миллионов дел. Вы куда все бежите? Куда?

Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

Илья Кудрин:
Пытались вывести просто на какую-то агрессию и сработать на их картинку, чтобы потом это все крутить, показывать в Telegram-каналах. Я настраивал своих подчиненных таким образом, чтобы они не перешли эту незримую грань, чтобы жестокость при всем этом не превалировала.

Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа

Вячеслав:
Наша тактика рассчитана на это – вытеснить, разбить толпу, чтобы люди немножко охладились во дворах где-то там и пошли по домам.

Ольга Чемоданова: когда это все происходит, мы должны были достать все кодексы и еще раз их перечитать? Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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