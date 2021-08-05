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«Палками от скамеек, серьёзно, ребят просто рвали». Очевидец событий 9 августа в Пинске
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Таких атак Беларусь не видела. Некоторых это даже заводило.
О, все, пошли коктейли [Молотова – прим. ред.]. Вот вам, ребятки!
Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Иван Леля, старший инспектор группы информации общественных связей Пинского РОВД:
Житель Пинска, очевидец событий:
Подъехал молодой человек на велосипеде, туда-сюда елозил, говорит: «Мужик, – говорит, – ты отсюда вали, а то мы сейчас твою собаку по кругу пустим».
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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