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«Когда ещё такая возможность представится – выйти и посмотреть, как совершается революция? Это же интересно»

05.08.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

К специально подготовленным бойцам революционной удачи примыкает праздная молодежь и любопытная публика: «Я здесь, в центре событий. Лайки, больше лайков». Сейчас именно так, с глупыми ухмылками для селфи на фоне мятежей, и разрушаются страны.

«Когда ещё такая возможность представится – выйти и посмотреть, как совершается революция? Это же интересно»

Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214:
Когда еще такая возможность представится людям – выйти и посмотреть, как совершается революция, как происходят массовые беспорядки? Это же интересно. Вы посмотрите, как поменялось у нас общество.

Привожу простой пример. Трасса М1. Наш военнослужащий оказывает помощь, а останавливаешь машины гражданских, чтобы ему помочь, они что делают? Достают телефоны и начинают снимать. Понимаете, к чему? Хайп.

Но словили хайп в эту ночь только те, кто хотел стравить белорусов между собой. Все было четко спланировано.

«Ребята, уберите женщин». Что такое живой щит и кто за ним прятался в ночь после выборов? Читайте здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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