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«Когда ещё такая возможность представится – выйти и посмотреть, как совершается революция? Это же интересно»
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
К специально подготовленным бойцам революционной удачи примыкает праздная молодежь и любопытная публика: «Я здесь, в центре событий. Лайки, больше лайков». Сейчас именно так, с глупыми ухмылками для селфи на фоне мятежей, и разрушаются страны.
Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214:
Привожу простой пример. Трасса М1. Наш военнослужащий оказывает помощь, а останавливаешь машины гражданских, чтобы ему помочь, они что делают? Достают телефоны и начинают снимать. Понимаете, к чему? Хайп.
Но словили хайп в эту ночь только те, кто хотел стравить белорусов между собой. Все было четко спланировано.
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«Когда ещё такая возможность представится – выйти и посмотреть, как совершается революция? Это же интересно»
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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