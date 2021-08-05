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Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Потом уже скажут: действия силовиков поделили страну. Страну хотели разорвать те, кто отвел роли агрессивной молодежи. Разведчик – на велосипеде и с рацией, боец – парень крепкого телосложения, командир. У них даже свой дресс-код и манера поведения.
Вячеслав, заместитель командира 2-й роты специального назначения в/ч 3214:
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
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Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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