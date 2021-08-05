ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили

05.08.2021 19:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Потом уже скажут: действия силовиков поделили страну. Страну хотели разорвать те, кто отвел роли агрессивной молодежи. Разведчик – на велосипеде и с рацией, боец – парень крепкого телосложения, командир. У них даже свой дресс-код и манера поведения.

Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили

Вячеслав, заместитель командира 2-й роты специального назначения в/ч 3214:
Нас с верхних этажей оценивали, потому что сверху видно. Это как на шахматной доске – где, что, кто под углом, под каким углом находится, и куда нанести лучше удар. События в Украине когда были, там были такие люди, которые лазерными указками показывали слабые места в боевых порядках. Получается, этими указками на нас наводили. Это видно было из толпы, с верхних этажей.

Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Уже три часа, четыре часа, а люди не расходятся. Они дальше протестуют. Они уже не протестуют, понимаете? Они заигрались. Они заигрались, они не понимают, что завтра будет. Для них все равно.

«Когда ещё такая возможность представится – выйти и посмотреть, как совершается революция? Это же интересно». Подробнее здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by