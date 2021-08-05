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Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
13 лет. Вес – 37 килограммов.
Дети здесь только ради фотографии в Instagram, польских Telegram-каналах и порталах by. А в целом разыгрывался далеко не детский сценарий. Это раньше атаковали моторизованными дивизиями – сейчас и одной информационной достаточно.
Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Анастасия Савицкая, блогер:
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
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Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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