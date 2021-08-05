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«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

05.08.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Из Пинска интернет наводнили фото. В руках протестующих – милицейские щиты.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Информация из Лиды: силовики сложили эти самые щиты.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:
В Пинске – там уже сложили щиты, в Барановичах тоже, в Бресте уже другие флаги висят.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
Лида пала. Гродно пал.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Каждый смотрел налево и направо, когда все стояли со щитами, никто их никуда не складывал.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Информационный вброс, который пошел, что кто-то там сдался, кто-то там поклонился и так далее. Мы сразу в это не верили абсолютно.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Не просто, что я министр в настоящее время. На тот момент мы совместно работали, я в разных регионах работал. Я знаю, что сотрудники, ни один из них, кто стоял в боевых порядках, не дрогнул. И знали, что подвести товарищей нельзя.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Игорь Брилевич, председатель Пинского райисполкома: 
Это был шок. Я никогда не мог предположить, что в моем родном городе что-то подобное может произойти.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Пинск. Жлобин. Кобрин. Барановичи.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Юрий Громаковский, председатель Барановичского горисполкома:
Вслед за лозунгами в силовиков полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Стало очевидно, что без адекватных мер реагирования, к сожалению, нам не обойтись.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Иван Тумаш:
И когда мы услышали станцию, крик: «Все ко мне! Камни!», возник определенный шок.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Это не ОМОН. Это обычная милиция. Падут...

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Геннадий Мельник, начальник Жлобинского РОВД:
Со мной и с моими заместителями стояли пацаны, которые пришли буквально полгода в милицию.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Иван Тумаш:
Смотря даже военные фильмы, я всегда думал, сможем ли мы когда-то так, как наши деды, сделать это. В этот момент, когда я увидел, как действовали мои сотрудники, я понял, что сможем.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

В столице подопечные Дмитрия Балабы, словно 300 спартанцев, держатся на маленьком клочке у столичной стелы, но их обещают закатать в асфальт. Уже по многим странам катком прошлась цветная революция – не выстояли же.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
На начальном этапе действовал отряд милиции оперативного назначения. Созрела необходимость применения внутренних войск.

«Лида пала. Гродно пал». Как силовики реагировали на фейки о том, что в Беларуси складывают щиты

Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214:
Что такое подготовленные бойцы спецподразделения? Они этого не знали. Они не понимают, что боец спецподразделения – это в первую очередь идеологически заряженный человек, физически подготовленный и хорошо экипированный.

Караев: инструкции, как противостоять органам правопорядка, писали профессионалы задолго до 9 августа. Подробнее здесь.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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