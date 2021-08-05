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Адвоката Мацкевича не пустили в ИВС для встречи с подзащитным

05.08.2021 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвоката философа и общественно-политического деятеля Владимира Мацкевича 5 августа не пустили для встречи с подзащитным в ИВС ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина.

Адвоката Мацкевича не пустили в ИВС для встречи с подзащитным

Как сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лозовик, о местонахождении Мацкевича защите стало известно только сегодня утром из переданных из изолятора списков задержанных по уголовным делам. По словам защитника, у клиента ранее был заключен договор с другим адвокатом, однако следственные органы его также не приглашали и не оповестили о задержании. Таким образом, считает Лозовик, было нарушено право Мацкевича на защиту.

«Я не сомневаюсь, что какие-то действия с Владимиром проводились. Как они это квалифицируют — беседа, допрос или опрос, не знаю, но по факту это следственные действия», — сказал он.

По словам адвоката, он приехал к изолятору, представился, дежурный ИВС подтвердил, что Мацкевич находится там. Внутрь защитника не пустили, мотивировав это тем, что на посещение нужно разрешение следователя.

Затем Лозовик передал в управление Следственного комитета по городу Минску представление о принятии защиты Мацкевича. Утром 6 августа адвокат намерен ехать в управление, чтобы выяснить фамилию следователя и получить разрешение на посещение подзащитного. «Что вменяется Владимиру, в каком он находится статусе, ни я, ни другой адвокат не знаем», — отметил он.

Утром 4 августа силовики пришли с обысками к представителям международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» — Владимиру Мацкевичу и координатору некоммерческой инициативы «Летучий университет» социологу Татьяне Водолажской, а также к экс-руководителю Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства и «ЕвроБеларуси» Владу Величко. По предварительной информации, обыски проводили сотрудники КГБ.

Позже БелаПАН стало известно, что в постановлении об обыске у Величко фигурировало 17 статей Уголовного кодекса. После обыска Величко увезли на допрос в качестве подозреваемого и поздно вечером отпустили, допросы будут продолжены позже. Тогда же появилась информация о задержании социолога Оксаны Шелест. Ее, как и Величко, впоследствии отпустили.

Владимир Мацкевич — философ и методолог, общественно-политический деятель, телеведущий. Основатель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, первый глава Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь» (международная общественная организация, созданная представителями НГО в 2007 году и зарегистрированная в Литве в 2009), основатель программы создания современного университета «Летучий университет».

 

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Теги: Минск
 
 
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Адвоката философа и общественно-политического деятеля Владимира Мацкевича 5 августа не пустили для встречи с подзащитным в ИВС ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке...
 
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