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ЕС выразил протест Беларуси в связи с нелегальной миграцией

05.08.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз вызвал посла Беларуси в ЕС и провел переговоры с правительством Ирака, обвинив Минск в использовании нелегальных мигрантов (по преимуществу иракцев) как политического инструмента против санкций, введенных ЕС против Беларуси.

В среду Еврокомиссия вызвала представителя Республики Беларусь и выразила ему протест в связи с проблемой беженцев, которую, как утверждает Литва, Беларусь создает искусственно в ответ на санкции.

«Эта практика должна быть прекращена, и Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми», – сказал пресс-секретарь Еврокомиссии в ходе пресс-конференции.

Напомним, что Литва сообщает о резком увеличении незаконных переходов границы со стороны Беларуси и обвиняет Минск в том, что белорусские власти направляют мигрантов из третьих стран для пересечения белорусско-литовской границы.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Борель и другие официальные лица Евросоюза стремятся разрешить сложившуюся ситуацию, контактируя с правительством Ирака. Возможное решение может предполагать приостановление полетов из Багдада в Минск.
 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз вызвал посла Беларуси в ЕС и провел переговоры с правительством Ирака, обвинив Минск в использовании нелегальных мигрантов (по преимуществу иракцев) как...
 
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