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CNN рассказал о предполагаемом "лагере для политзаключенных" под Минском

05.08.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На территории бывшего советского ракетного хранилища площадью около 81 гектара построены бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами.

Телеканал CNN выпустил репортаж о предполагаемом лагере для политзаключенных в Беларуси. В сюжете говорится, что объект построен недавно недалеко от поселка Новоколосово примерно в часе езды от Минска.

По данным журналистов, на территории бывшего советского ракетного хранилища площадью около 81 гектара построены бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами. Территория огорожена тремя рядами электрического забора. Табличка на заборе гласит: «Запретная зона, проход запрещен». По периметру установлены камеры наблюдения.

Из сюжета следует, что территория пока пустует, но внутри есть предположительно военная охрана. Жители Новоколосово называют объект «лагерем», говорится в материале. 

Двое очевидцев сообщили CNN, что видели в округе военные патрули. Один из местных жителей рассказал телеканалу, что, когда собирал в этой местности грибы, к нему подошел военный и потребовал уйти.

Журналисты не обнаружили признаков размещения людей в предполагаемом лагере. Представитель западной разведки сообщил CNN, что использование объекта в Новоколосово в качестве лагеря для политзаключенных «возможно», но прямых доказательств этому нет.

CNN утверждает, что обратилось к властям Беларуси с просьбой прокомментировать эту статью, но ответа не получило.
 
Теги: Минск
 
 
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На территории бывшего советского ракетного хранилища площадью около 81 гектара построены бараки с решетками на окнах со светоотражающими стеклами.
 
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