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Один человек погиб при проверке системы пожаротушения в минском музее Янки Купалы
05.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Трагедией закончилась плановая проверка системы пожаротушения в минском музее Янки Купалы. Один человек погиб, еще одного госпитализировали, передает «МИР 24».
Как рассказали в МЧС, в какой-то момент произошел выход углекислого газа. 67-летний сотрудник музея скончался на месте происшествия. Остальных успели эвакуировать. На месте работает следственно-оперативная группа.
В Государственном литературном музее Янки Купалы восемь экспозиционных залов. Там представлены редкие издания произведений белорусского классика, его личные вещи, фотографии, интерьеры рабочего кабинета.
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Как рассказали в МЧС, в какой-то момент произошел выход углекислого газа. 67-летний сотрудник музея скончался на месте происшествия. Остальных успели эвакуировать.
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