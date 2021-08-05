Один человек погиб при проверке системы пожаротушения в минском музее Янки Купалы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трагедией закончилась плановая проверка системы пожаротушения в минском музее Янки Купалы. Один человек погиб, еще одного госпитализировали, передает «МИР 24».

Как рассказали в МЧС, в какой-то момент произошел выход углекислого газа. 67-летний сотрудник музея скончался на месте происшествия. Остальных успели эвакуировать. На месте работает следственно-оперативная группа.

«Следователи во взаимодействии с сотрудниками МЧС, государственного комитета судебных экспертиз и милиции проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – заявила официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску Екатерина Гарлинская.

В Государственном литературном музее Янки Купалы восемь экспозиционных залов. Там представлены редкие издания произведений белорусского классика, его личные вещи, фотографии, интерьеры рабочего кабинета.