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В Минске задержан 25-летний мужчина за участие в прошлогодних уличных протестах

05.08.2021 19:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали очередного активного участника уличных протестов. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Установлено, что 25-летний безработный в ночь с 9 на 10 августа 2020 года, находясь в сцепке, совместно с другими агрессивно настроенными участниками блокировал в столице движение транспорта вблизи станции метро Пушкинская", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного по ранее возбужденному уголовному делу за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Установлено, что 25-летний безработный в ночь с 9 на 10 августа 2020 года, находясь в сцепке, совместно с другими агрессивно настроенными участниками блокировал в...
 
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