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«Нью-Джерси» продлил контракт с Егором Шаранговичем

05.08.2021 20:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Форвард национальной сборной Беларуси по хоккею Егор Шарангович продолжит выступать за «Нью-Джерси Дэвилз».

«Нью-Джерси» продлил контракт с Егором Шаранговичем
Фото со страницы Егора в соцсети

Как сообщает пресс-служба «дьяволов», клуб заключил с нападающим новое соглашение, рассчитанное на два года. Отмечается, что он заработает четыре миллиона долларов (1,8 в сезоне 2021/2022 и 2,2 в 2022/2023).

В своем дебютном сезоне НХЛ Шарангович набрал 30 (16+14) очков в 54 матчахю напоминает «ПБ».

 
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Форвард национальной сборной Беларуси по хоккею Егор Шарангович продолжит выступать за «Нью-Джерси Дэвилз».
 
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