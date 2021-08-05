Кукуруза точно будет сочной! Сколько варить, в какую воду опускать – сохраняйте проверенную инструкцию!

Источник материала: ОНТ

Проверенная инструкция, с которой точно получится сочная кукуруза, опубликована на портале «Едим дома» .

Как готовить: в большую кастрюлю с толстым дном влейте 2-2,5 л воды и доведите до кипения. Молодые початки очистите от листьев, удалите плодоножку. В кипящую воду опустите початки.

Дождитесь, когда вода снова закипит, убавьте огонь. Молодую кукурузу варите не более 20 мин., переспевшую – не менее 2 ч. Снимайте пробу в процессе приготовления – кукуруза готова, когда зернышки мягкие, сладкие.

Варите початки в несоленой воде – соль делает жесткими зерна. Перед подачей на стол посыпьте кукурузу солью и сдобрите маслом.

Фото: otmetka.tv

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