Котенок с суровым выражением «лица» рассмешил всех. Вы такое видели когда-нибудь? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике маленькая кошка Милка выглядит так серьезно, будто возглавляет кошачью мафию.





Пользователей Сети покорила суровая малышка: «Ахах, серьезный малый, точнее, малая», «Ух, от одного взгляда заикаться начнешь», «Какой пирожочек!», «Сразу видно, кто теперь будет хозяйкой в доме», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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