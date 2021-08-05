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Котенок с суровым выражением «лица» рассмешил всех. Вы такое видели когда-нибудь? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике маленькая кошка Милка выглядит так серьезно, будто возглавляет кошачью мафию.
Пользователей Сети покорила суровая малышка: «Ахах, серьезный малый, точнее, малая», «Ух, от одного взгляда заикаться начнешь», «Какой пирожочек!», «Сразу видно, кто теперь будет хозяйкой в доме», – писали комментаторы.
Фото:
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике маленькая кошка Милка выглядит так серьезно, будто возглавляет кошачью мафию. Пользователей Сети покорила суровая...
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