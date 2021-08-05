Глеб Лавров: Почему ООН не остановит Литву (а Литва не остановит нелегалов)?

Источник материала: ОНТ

Ай, знаете, дор.читатели, давайте хоть раз без прелюдий! Давайте, хоть разок, срежем напрямки, сразу к главному, как нелегалы через границу! Ок?

Тогда прямо к делу.

Вот вы, да-да, именно вы! Вы когда-нибудь пробовали остановить ледокол на полном ходу? А лавину? А лавину беженцев? А женщину-ледокол, что вознамерилась остановить лавину беженцев? Да вы хотя бы какую-нибудь женщину, не говоря уже про вашу маму, которая вознамерилась нанести пользу или то, что она думает «будет пользой», вы ее пробовали остановить? Хоть чем-то, может, словом? А?

Что? Говорите, что это невозможно? Правильно говорите. Более того, я вас категорически поздравляю, теперь вы абсолютно разбираетесь в нынешней ситуации в Литве и вокруг нее. А ООН вот не разбирается…

А теперь слайды (зачеркнуто) подробности.

Тут давеча Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев тихо так выразило обеспокоенность насилием на литовской границе и призвало Литву, украдкой, соблюдать международные обязательства, касающиеся права на убежище. Ну, то есть, надо понимать Женеву, они бы там хотели, чтоб хотя бы женщин с детьми в Литве собаками не травили сильно, а еще мужчин-нелегалов не забивали до смерти. Чтобы. А ранее еще и Красный Крест что-то в том же духе заявлял. Осторожненько так. Почти шепотом.

И что, думаете дор.читатели, это Вильнюс хоть как-то одернет? Думаете, это их на что-то иное подвигнет? Может, там, на консультации с соседями, раз уж кризис пограничный случился? Раз уж мигрантов, Западом же и Литвой спровоцированных во время последних геополитических вмешательств, раз уж эту лавину все равно не остановить… Думаете, Вильнюс одумается? Нет? Правильно думаете!

А почему? А ответ прост и много уже веков трансгранично универсален. Шерше ля фам. Ищите, читатели, женщину, всегда. И ответ обрящете.





Хотя здесь особо и искать-то не надо ничего, дор.читатели, уважаемые!

Читаем несвежую, июльскую, Politico. И узнаем из нее, что в гонке за кресло генсека НАТО ноздря к ноздре на финишном рывке три дамы. См., пожалте, картиночку. Хотя лучше бы, конечно, всем смотреть другие картиночки с Грабор-Китарович. Ну, те самые, с пляжа, ага-ага. Но, к сожалению, в нынешней теме нам интересен другой портрет другого человека. Дали Грибаускайте.

О которой ее критики пишут: «Если у Литвы вдруг получится, то научный секретарь Вильнюсской высшей партийной школы ЦК КПСС, работавшая на КГБ под агентурным псевдонимом «Магнолия», во главе НАТО станет имиджевым ударом по военно-политическому блоку…» И еще «Литва в правление Грибаускайте оскандалилась мухлежом с бухгалтерией. По бумагам у нее выходило 2% расходов на оборону, а на деле оказывалось меньше». Цитаты по прибалтийской Baltic.Ru , которая для кого только не иноагент!

И вот для того, чтобы загладить это неприятное ашчушчэние у выборщиков в НАТО литовские политики скопом и Даля Поликарповна персонально будут ЧИХАТЬ на ООН. На Красный Крест. На полумесяц. На всех беженцев. На потери бюджета и имиджа. Потому что у них ДОЛЖНО «вдруг получиться»!

И если на этом пути надо поссориться с Китаем – это уже сделано. Если надо поссориться с Польшей – тоже не проблема. Если надо подставить Frontex, чтобы теперь про эту евро-службу писали, что она излишне активничает в деле выталкивания мигрантов прочь от литовской границы (хотя права на это не имеет), то… И даже если «потом про эту новость раструбят по Би-Би-Си ». ШТОШ! Пусть трубят. Ибо…

Ибо человек и «Ледокол» (да-да, в том самом KGB-смысле) экс-през Даля П. Грибаускайте решила поставить все, чтобы подсидеть подруженек и воссесть в креслице Генсека НАТО. Для торжества Западных ценностей в регионе. И остановить ее нельзя уже никаким образом, «об чем» см. начало статьи.

А значит, ООН не остановит официальную Литву (которая за Далю), и Литва продолжит официально нарушать права человека и беженцев . Обязательно! Пока не изберут нового Генсека альянса этой осенью. А беженцы? А беженцы продолжат бежать. В ЕС. Через Литву , которая Европой в данный момент притворяется. Потому что в Европе, как говорят в Европе, там права человека, вроде, соблюдают. Вроде, даже человеков-беженцев.

А это значит, что положение будет становиться с каждым днем напряженнее. Или мгновенно разрядиться. Как только в НАТО будет принято решение по Грибаускайте . Но ни одним избитым беженцем раньше. И это главное. Да.

P.S. А от нас не отстанут, неа. Мало ли для лавин причин?

1) При подготовке материала использованы материалы, за что спсб.

2) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз, ИН.ЯЗ и проч.

Для иллюстрации использован кадр espreso.tv

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