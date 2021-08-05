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Белорусские пограничники по поручению Президента усиливают охрану государственной границы - ГПК

05.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские пограничники по поручению Президента усиливают охрану государственной границы - ГПК

Белорусские пограничники по поручению Главы государства усиливают охрану государственной границы, сообщил БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

С учетом складывающейся обстановки органы пограничной службы, по его словам, уточнили взаимодействие с подразделениями Минобороны и внутренних войск МВД для формирования резервов из подразделений.

Фото: БЕЛТА


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Белорусские пограничники по поручению Главы государства усиливают охрану государственной границы, сообщил БЕЛТА официальный представитель Государственного...
 
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