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Белорусские пограничники по поручению Президента усиливают охрану государственной границы - ГПК
Источник материала: ОНТ
Белорусские пограничники по
С учетом складывающейся обстановки органы пограничной службы, по его словам, уточнили взаимодействие с подразделениями Минобороны и внутренних войск МВД для формирования резервов из подразделений.
Фото: БЕЛТА
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Белорусские пограничники по поручению Главы государства усиливают охрану государственной границы, сообщил БЕЛТА официальный представитель Государственного...
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