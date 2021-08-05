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Белорусские пограничники в центре «Беляны» проводят учения

05.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские пограничники в центре «Беляны» проводят учения

Нарушитель не пройдет. Белорусские пограничники в центре «Беляны» проводят учения. В них принимают участие военнообязанные Гродненской пограничной службы.  

Подготовка – в несколько этапов. Тактика, общевойсковая, специальная и огневая – главное практика и оттачивание навыков. Ведь дело приходится иметь со стрелковым оружием и ручными гранатами. Также не обойтись на границе без умений оказывать первую медицинскую помощь. Особое внимание отработке задержания нарушителей, в том числе, с применением оружия, физической силы и специальных средств.

На рубежах без согласованных действий не обойтись, ошибка может дорого стоить, поэтому слаживание подразделений мобилизованных – традиция. Главная цель – восстановить профессиональные навыки, приобретенные на военной службе. Все это позволит точно и успешно выполнять поставленные задачи.

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Нарушитель не пройдет. Белорусские пограничники в центре «Беляны» проводят учения. В них принимают участие военнообязанные Гродненской пограничной службы.  ...
 
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