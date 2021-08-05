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Психотерапевт предложил способы полюбить полезные продукты и снизить вес
Источник материала: ОНТ
Врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко в интервью
В первую очередь, он посоветовал среди полезных продуктов выбрать те, которые кажутся вкусными. Специалист считает, что нельзя заставлять себя есть неприятную пищу. В этом случае вместо оздоровления диета может привести к противоположному результату.
Человек может в конечном итоге изменить свое пищевое поведение, если полезные продукты из ежедневного рациона соответствуют индивидуальным предпочтениям, пояснил врач.
Выбор наименее калорийных продуктов из тех, которые вы считаете вкусными, – следующий шаг, который позволит приучить себя к правильному питанию, – отметил медик.
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Врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко в интервью радио Sputnik предложил два способа к тому, чтобы полезное питание стало восприниматься вкусным. В первую...
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