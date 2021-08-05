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Хозяйка придумала смешной способ наказать наглого котенка. Но интернет-пользователям это не очень понравилось (ВИДЕО)

05.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хозяйка придумала смешной способ наказать наглого котенка. Но интернет-пользователям это не очень понравилось (ВИДЕО)

Смешное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике хозяйка завернула котенка, который очень любит бегать по ночам, в полотенце. Она высказала ему: «Вот так будем закутывать, класть, и будешь ты так целую ночь лежать за то, что папе спать не даешь».


Видео пользовательницы TikTok dianafedorenko4 набрало более 600 тыс. просмотров.

Пользователей Сети развеселил наглый малыш. Однако шуточное наказание они посчитали слишком серьезным: «Ахахахха, у меня такой же дома носится. Надо взять на вооружение», «А ну прекратить издевательство!», «Лол, преступление и наказание, кошачья версия», «Я бы на вашем месте переживала за тапки, такой суровый взгляд!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com 

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Смешное видео опубликовал ridus.ru. В ролике хозяйка завернула котенка, который очень любит бегать по ночам, в полотенце. Она высказала ему: «Вот так будем закутывать,...
 
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