Прогноз погоды на 6 августа: ливни, грозы и порывистый ветер. На пятницу объявлено штормовое предупреждение

Источник материала: ОНТ

Завтра очередной активный атмосферный вихрь принесет в страну сложные погодные условия – ливни, грозы и даже порывистый ветер. На пятницу объявлено и штормовое предупреждение.

Завтра, 6 августа, погода будет определяться выходом южного активного циклона и его атмосферными фронтами. Двигаясь с юго-запада Европы через Беларусь, он принесет целый комплекс неблагоприятных погодных явлений. Будьте осторожны.

В пятницу облачно. Дожди ночью по югу, утром и днем на большей части страны сильные дожди и даже грозы. По востоку ожидается град. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений, во многих районах сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Утром температура воздуха от +14°C по северу до +19°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от +15°C по Гродненской области до +23°C по Могилевской. К вечеру – +16°C…+21°C.

В субботу центр циклона переместится на страны Балтии. В Беларуси – облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Под утро слабые туманы. Температура воздуха ночью +11°C…+18°C, днем воздух прогреется до +18°C …+25°C. В воскресенье с ростом атмосферного давления погода начнет улучшаться – дожди прекратятся, а ветер стихнет.

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