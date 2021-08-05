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Пьяный водитель такси с 6-летней дочкой в салоне пытался скрыться от ГАИ (ВИДЕО)

05.08.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный водитель такси с 6-летней дочкой в салоне пытался скрыться от ГАИ (ВИДЕО)

От ГАИ на трассе М6 под Щучином пытался скрыться пьяный водитель такси с 6-летней дочкой в салоне, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В ночь с субботы на воскресенье сотрудники ГАИ Щучинского РОВД несли службу на дороге МинскГродно. Для проверки документов около 01:45 они подали сигнал об остановке водителю «Фольксваген Поло». Требование было проигнорировано, тогда началось преследование. Через 1,5-2 км нарушитель остановился – понял, что не получится оторваться от преследования. Видео преследования и задержания можно посмотреть на странице ГАИ УВД Гродненского облисполкома «ВКонтакте». Водитель имел очевидные признаки алкогольного опьянения и от управления машиной его отстранили.

Оказалось, 36-летний мужчина вместе с дочкой находились дома в Минске за несколько часов до задержания. Мужчина выпивал. Парень с девушкой пришли к ним в гости. Мужчина рассказал, что собирается везти дочь к бабушке в Гродно. Состояние водителя и позднее время никого не смутили.

Пассажир и водитель при задержании оказали неповиновение – за это на них были составлены дополнительные протоколы. Всю ночь до суда мужчины провели в изоляторе временного содержания. Водитель отказался от прохождения освидетельствования, а у пассажира было более 3 промилле.

Второй пассажир – девушка – была трезвой, и водительское удостоверение у нее имелось. Она «ловила руль» в движении несколько раз, когда водитель начинал съезжать с дороги.

Все это время ребенок спал и не слышал разбирательств. Бабушка девочки приехала оперативно, ребенка передали ей. 

В ГАИ призывают водителей в состоянии алкогольного опьянения не принимать решений, связанных с дорогой! А если вы – пассажир, подумайте, с кем и как едете!

Фото: БЕЛТА

 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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От ГАИ на трассе М6 под Щучином пытался скрыться пьяный водитель такси с 6-летней дочкой в салоне, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. В ночь с субботы на...
 
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