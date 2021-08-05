Как в 50 лет чувствовать себя лучше, чем в 30? Полезные советы

Источник материала: ОНТ

Даже достигнув пятидесятилетнего возраста, многим людям удается хорошо сохранить здоровье и отлично выглядеть. Часть из них считает, что в 50 жизнь только начинается. Чтобы присоединиться к этой счастливой группе людей, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Рацион питания с полезной пищей



Фото: journal.tinkoff.ru

Никогда не поздно прийти к здоровой пище, даже если до этого всю жизнь вы не были избирательны в еде. С годами в организме начинают проявляться проблемы, но здоровое питание решает множество из них. В идеале сходите на прием к диетологу, который подберет индивидуальный рацион. Однако вы можете ориентироваться и на общие советы, так как диета почти всегда подразумевает овощи, рыбу и каши. Ешьте меньше жирной пищи, чтобы не набирать лишний вес. Правильное питание положительно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

Снижайте потребление блюд из копченого и жареного красного мяса, отдавая предпочтение птице и морепродуктам. Сливочное масло стоит заменить на оливковое или кунжутное, а от маргарина вовсе отказаться. Вместо конфет и шоколадок на десерт лучше съесть фрукты или орехи. Советуем употреблять продукты из молока с малым содержанием жира, ведь в них много белка и кальция.

Зарядка для мышц и суставов



Фото: beginogi.ru

Бытовало мнение, что бег трусцой – причина возникновения проблем с коленями, поэтому раньше советовали с осторожностью заниматься этим видом спорта. Новые исследования показали ошибочность такой позиции. Если нагружать тело в меру, то в результате мышцы вокруг суставов укрепятся. И не стоит забывать о правильной спортивной обуви! Важное замечание: при артрозе бегом трусцой лучше не заниматься. Но даже с болезнью стоит слегка нагружать ноги, просто вместо бега стоит чаще ходить или кататься на велосипеде. Нагрузка будет не так высока, но укрепляющего эффекта добьетесь.

Упражнения на растяжку



Фото: ggym.ru

Гибкость суставов – важный элемент для человека, желающего чувствовать себя молодо в любом возрасте. Занимайтесь упражнениями на растяжку, но делайте это стабильно, чтобы не терять форму.

Упражнения на равновесие



Фото: dom-prestarelyh.net

К 50 годам кости уже не такие крепкие, как в молодости. Неудачное падение может привести к перелому вместо привычного ушиба. Упражняйтесь в равновесии, чтобы в неудачной ситуации устоять на ногах и избежать ненужных повреждений. Стабильно занимайтесь аэробными и силовыми упражнениями. Аэробные упражнения полезны для сердца, а силовые приостановят уменьшение мышечной массы, свойственной людям старше 50. Уделяйте на них хотя бы полчаса, но обязательно регулярно.

Завести домашнее животное



Фото: gazeta.ru

Совет подойдет не каждому. Если страдаете аллергией, то рекомендация не для вас. Но по статистике владельцы питомцев болеют заметно реже, а уход за животными заставляет чаще двигаться, что отлично влияет на физическое состояние.

Фото обложки zen.yandex.ru

По материалам сайта medaboutme.ru

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