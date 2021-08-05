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Как в 50 лет чувствовать себя лучше, чем в 30? Полезные советы
Источник материала: ОНТ
Даже достигнув пятидесятилетнего возраста, многим людям удается хорошо сохранить здоровье и отлично выглядеть. Часть из них считает, что в 50 жизнь только начинается. Чтобы присоединиться к этой счастливой группе людей, достаточно соблюдать несколько простых правил.
Рацион питания с полезной пищей
Никогда не поздно прийти к здоровой пище, даже если до этого всю жизнь вы не были избирательны в еде. С годами в организме начинают проявляться проблемы, но здоровое питание решает множество из них. В идеале сходите на прием к диетологу, который подберет индивидуальный рацион. Однако вы можете ориентироваться и на общие советы, так как диета почти всегда подразумевает овощи, рыбу и каши. Ешьте меньше жирной пищи, чтобы не набирать лишний вес. Правильное питание положительно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.
Снижайте потребление блюд из копченого и жареного красного мяса, отдавая предпочтение птице и морепродуктам. Сливочное масло стоит заменить на оливковое или кунжутное, а от маргарина вовсе отказаться. Вместо конфет и шоколадок на десерт лучше съесть фрукты или орехи. Советуем употреблять продукты из молока с малым содержанием жира, ведь в них много белка и кальция.
Зарядка для мышц и суставов
Бытовало мнение, что бег трусцой – причина возникновения проблем с коленями, поэтому раньше советовали с осторожностью заниматься этим видом спорта. Новые исследования показали ошибочность такой позиции. Если нагружать тело в меру, то в результате мышцы вокруг суставов укрепятся. И не стоит забывать о правильной спортивной обуви! Важное замечание: при артрозе бегом трусцой лучше не заниматься. Но даже с болезнью стоит слегка нагружать ноги, просто вместо бега стоит чаще ходить или кататься на велосипеде. Нагрузка будет не так высока, но укрепляющего эффекта добьетесь.
Упражнения на растяжку
Гибкость суставов – важный элемент для человека, желающего чувствовать себя молодо в любом возрасте. Занимайтесь упражнениями на растяжку, но делайте это стабильно, чтобы не терять форму.
Упражнения на равновесие
К 50 годам кости уже не такие крепкие, как в молодости. Неудачное падение может привести к перелому вместо привычного ушиба. Упражняйтесь в равновесии, чтобы в неудачной ситуации устоять на ногах и избежать ненужных повреждений. Стабильно занимайтесь аэробными и силовыми упражнениями. Аэробные упражнения полезны для сердца, а силовые приостановят уменьшение мышечной массы, свойственной людям старше 50. Уделяйте на них хотя бы полчаса, но обязательно регулярно.
Завести домашнее животное
Совет подойдет не каждому. Если страдаете аллергией, то рекомендация не для вас. Но по статистике владельцы питомцев болеют заметно реже, а уход за животными заставляет чаще двигаться, что отлично влияет на физическое состояние.
Фото обложки zen.yandex.ru
По материалам сайта
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Даже достигнув пятидесятилетнего возраста, многим людям удается хорошо сохранить здоровье и отлично выглядеть. Часть из них считает, что в 50 жизнь только...
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