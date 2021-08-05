Мнение: Миграционный кризис начинает приобретать черты спланированной трагедии

пишет российский политолог Андрей Суздальцев. Уже были «перестрелки», избитые беременные женщины, но вот дошли до трупов,российский политолог





Вчера белорусское информационное пространство оказалось переполнено обвинениями в адрес литовских пограничников, которые, по версии белорусских государственных СМИ, а других уже нет, забили гражданина Ирака до смерти.





Формально у автора этих строк нет оснований не доверять сообщениям, подчеркнем, государственных источников информации Республики Беларусь, но, с другой стороны, неплохо бы знать побольше о личности погибшего мигранта, которому, судя по всему, в Литве были не рады.





Однако его даже не показали, но зато все увидели очень организованную группу возмущенных граждан РБ, пикетирующих литовское дипломатическое учреждение.





Продемонстрированная забота «простых» белорусов к судьбам мигрантов была столь душераздирающей, что возникло ощущение, что пикетчики были готовы взять в свои семьи беженцев из Ливии, Сирии, Ирака и, конечно, Афганистана.





Не хватало только одного лозунга: «Мигранты, не нужна вам Европа, оставайтесь с нами, здесь, в Беларуси». Ну и крокодиловы слезы под музыку, с танцами…





Жалостливые пикетчики в Минске не задавались вопросом о том, как вообще оказываются мигранты на границе Беларуси и Литвы? Какие-то парашютисты?





Когда вчера белорусские СМИ показали то ли похоронную процессию, то ли очередь на автобус, состоящую из «простых» белорусских женщин, несущих куда-то и кому-то цветы (говорят, что то ли на могилу мигранта, то ли на место, откуда парень из Ирака дополз из литовского концлагеря), то начинаешь понимать, что добром весь этот миграционный балаган не закончится.





Понятно, что Лукашенко уже не отступит, так как отступать ему некуда – если на Восток, то он лишается власти в среднесрочной перспективе, до 2024 года он в любом случае не досидит.





Если отступать на Запад, то он лишается власти в краткосрочной перспективе.





Миграционный кризис – тоже война, но это практически все, чем белорусский руководитель может обратить на себя внимание.