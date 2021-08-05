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Продолжают выносить: за второй квартал белорусы забрали из банков 1,5 миллиарда рублей

05.08.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За второй квартал 2021 года срочные банковские вклады физических лиц снизились на 9,5%. По состоянию на 1 июля они составили 15,03 миллиарда рублей.

Такую статистику дает Нацбанк в ежеквартальном исследовании по программе "Знай своего клиента".

Депозиты в национальной валюте по сравнению с 1 апреля снизились на 73 миллиона рублей, или на 1,5%. Они составили 4,7 миллиарда рублей, или 31,3% от общего объема депозитов физических лиц во всех видах валют.

Срочные вклады в иностранной валюте составили в эквиваленте 10,33 миллиарда рублей (68,7% объема вкладов). За второй квартал они снизились на 12,7%, или на 1,5 миллиарда рублей. 

В долларовом выражении срочные вклады уменьшились с 1 апреля на 428 миллионов долларов, или на 9,5%. По состоянию на 1 июля они составляли 4,08 миллиарда долларов.

Срочные отзывные вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте на 1 июля составляли 4,21 миллиарда рублей (или 28% от всех вкладов). За второй квартал их стало меньше на 490 миллионов рублей, или на 10,4%. 

Соответственно, 72% составляют срочные безотзывные вклады. Их в банках держат на 10,82 миллиарда рублей. По сравнению с 1 апреля их стало меньше на 1,09 миллиарда рублей, или на 9,1%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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За второй квартал 2021 года срочные банковские вклады физических лиц снизились на 9,5%. По состоянию на 1 июля они составили 15,03 миллиарда рублей.
 
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