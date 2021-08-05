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Уткин о Тимановской: Совершенно ничего человек не сделал и оказался врагом государства
Источник материала: Партизан
Известный российский журналист Василий Уткин высказал слова поддержки белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.
"Казалось бы, это абсолютно локальная история. И тут выяснилось, что это простейшее желание человека заниматься своим любимым делом...
Как это может привести к национальному скандалу?! Как до этого вообще можно довести?! Как по этому поводу можно начать угрожать девушке?! Стращать ее и какими-то самыми страшными чертями пугать. Я вот этого совершенно не могу понять.
Вот действительно совершенно ничего человек не сделал и оказался врагом государства", — поделился мнением Уткин в эфире своего ютуб-канала.
Также Василий Уткин пожелал Кристине Тимановской доброго здоровья и удачи в спортивной жизни, передает
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Известный российский журналист Василий Уткин высказал слова поддержки белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.
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