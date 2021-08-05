ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уткин о Тимановской: Совершенно ничего человек не сделал и оказался врагом государства

05.08.2021 20:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный российский журналист Василий Уткин высказал слова поддержки белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.

"Казалось бы, это абсолютно локальная история. И тут выяснилось, что это простейшее желание человека заниматься своим любимым делом... 

Как это может привести к национальному скандалу?! Как до этого вообще можно довести?! Как по этому поводу можно начать угрожать девушке?! Стращать ее и какими-то самыми страшными чертями пугать. Я вот этого совершенно не могу понять.

Вот действительно совершенно ничего человек не сделал и оказался врагом государства", — поделился мнением Уткин в эфире своего ютуб-канала.

Также Василий Уткин пожелал Кристине Тимановской доброго здоровья и удачи в спортивной жизни, передает pressball.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский журналист Василий Уткин высказал слова поддержки белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шарангович продлил контракт с "Нью-Джерси" на два года с зарплатой $4 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by