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Шарангович продлил контракт с "Нью-Джерси" на два года с зарплатой $4 млн
Источник материала: Партизан
Белорусский нападающий Егор Шарангович принял решение остаться в "Нью-Джерси Дэвилз".
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
По двухлетнему соглашению Егор заработает 4 миллиона долларов ($1,8 млн в сезоне 2021/2022 и $2,2 млн в 2022/2023).
В своем дебютном сезоне НХЛ Шарангович набрал 30 (16+14) очков в 54 матчах.
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Белорусский нападающий Егор Шарангович принял решение остаться в "Нью-Джерси Дэвилз".
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