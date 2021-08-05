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Беларусь делит 49-52-е места после 13 дней Олимпиады
Источник материала: Навiны
В активе белорусской олимпийской сборной по итогам 13 дней Игр в Токио три медали (золото, серебро и бронза).
Наша страна вместе с Угандой, Филиппинами и Эфиопией делит 49-52-е места в общекомандном медальном зачете.
Ну, а впереди планеты всей вот эта пятерка:
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В активе белорусской олимпийской сборной по итогам 13 дней Игр в Токио три медали (золото, серебро и бронза).
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