Беларусь делит 49-52-е места после 13 дней Олимпиады

В активе белорусской олимпийской сборной по итогам 13 дней Игр в Токио три медали (золото, серебро и бронза).





Наша страна вместе с Угандой, Филиппинами и Эфиопией делит 49-52-е места в общекомандном медальном зачете.

Ну, а впереди планеты всей вот эта пятерка:

Китай — 34 золотых, 24 серебряных, 16 бронзовых; США — 29, 35, 27; Япония — 22, 10, 14; Австралия — 17, 5, 19; Россия — 16, 22, 20.