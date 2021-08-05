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Беларусь делит 49-52-е места после 13 дней Олимпиады

05.08.2021 20:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В активе белорусской олимпийской сборной по итогам 13 дней Игр в Токио три медали (золото, серебро и бронза).

Беларусь делит 49-52-е места после 13 дней Олимпиады

Наша страна вместе с Угандой, Филиппинами и Эфиопией делит 49-52-е места в общекомандном медальном зачете.

Ну, а впереди планеты всей вот эта пятерка:

  1. Китай — 34 золотых, 24 серебряных, 16 бронзовых;
  2. США — 29, 35, 27;
  3. Япония — 22, 10, 14;
  4. Австралия — 17, 5, 19;
  5. Россия — 16, 22, 20.

 

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В активе белорусской олимпийской сборной по итогам 13 дней Игр в Токио три медали (золото, серебро и бронза).
 
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