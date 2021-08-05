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Главный судмедэксперт Беларуси о смерти беженца: скорей всего, удары наносились людьми, которые знали, куда бить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения полоцких пограничников попала ситуация, когда восьмерых мигрантов выдворили пять литовских силовиков.
А родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Это дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.
Найдены личные вещи и платок, которым раненный и избитый до смерти Джафар пытался остановить кровь. Как только его обнаружили белорусские пограничники, пытались оказать помощь. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Юрий Овсиюк, главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси:
Если говорить о самих повреждениях, о механизме этих повреждений, можно сказать, что все они причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы, к которым относятся палки. Возможно, это были и спецсредства в качестве дубинок. Повреждения нанесены с большой силой. Скорей всего, что они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, что нет повреждений жизненно важных органов, внутренних органов, головного мозга, в основном они сосредоточены на конечностях. Имеют такой обширный вид, что и стало причиной смерти.
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Главный судмедэксперт Беларуси о смерти беженца: скорей всего, удары наносились людьми, которые знали, куда бить
Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в...
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