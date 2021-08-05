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Главный судмедэксперт Беларуси о смерти беженца: скорей всего, удары наносились людьми, которые знали, куда бить

05.08.2021 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения полоцких пограничников попала ситуация, когда восьмерых мигрантов выдворили пять литовских силовиков.

А родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Это дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.

Главный судмедэксперт Беларуси о смерти беженца: скорей всего, удары наносились людьми, которые знали, куда бить

Найдены личные вещи и платок, которым раненный и избитый до смерти Джафар пытался остановить кровь. Как только его обнаружили белорусские пограничники, пытались оказать помощь. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Главный судмедэксперт Беларуси о смерти беженца: скорей всего, удары наносились людьми, которые знали, куда бить

Юрий Овсиюк, главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси:
Количество повреждений, которые были причинены гражданину Ирака, – могу сказать, что их было не менее 30. Это обширные кровоподтеки на верхних, нижних конечностях, перелом ребра. Кровоподтеки настолько большие, что они сопровождались размозжением подкожно-жировой клетчатки, формированием межмышечных гематом. В итоге причиной смерти нашими экспертами установлен геморрагический шок, который и вызвал обильные кровопотери за счет депонирования крови в мягких тканях.

Если говорить о самих повреждениях, о механизме этих повреждений, можно сказать, что все они причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы, к которым относятся палки. Возможно, это были и спецсредства в качестве дубинок. Повреждения нанесены с большой силой. Скорей всего, что они применялись людьми, которые знали, куда бить. Кроме того, что нет повреждений жизненно важных органов, внутренних органов, головного мозга, в основном они сосредоточены на конечностях. Имеют такой обширный вид, что и стало причиной смерти.

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака. Подробнее здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в...
 
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