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Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака

05.08.2021 20:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения полоцких пограничников попала ситуация, когда восьмерых мигрантов выдворили пять литовских силовиков.

А родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Это дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.

Все подробности в следующем материале.

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака

За лучшей жизнью в «демократичную» Европу отправлялся 39-летний предприниматель из Ирака Джафар Хусейн Юсуф. В ночь с 3 на 4 августа в районе населенного пункта Бенякони белорусские пограничники обнаружили мужчину в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.

5 августа младший брат и дядя прибыли в Минск из Багдада, чтобы забрать тело родного человека.

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Следователи по секундам устанавливают картину происшедшего. Мужчина пересек границу, истекая кровью. В районе контрольно-следовой полосы – следы ног и крови, которые остались на пути бегства со стороны Литвы иракского беженца Джафара после того, как по нему открыли стрельбу на поражение литовские пограничники. Вот оперативные кадры.

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака

… В сторону Республики Беларусь по лесному массиву на расстоянии метр и 30 сантиметров. На коре дерева обнаружен след вещества бурого цвета, похожего на кровь.

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака

На дереве также имеется пятно вещества бурого цвета, обнаруженное на зеленом листе растения, также вкрапления пятен на ветках деревьев и земле.

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в...
 
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