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Обзор дорожных происшествий

05.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Житковичском районе водитель съехал с дороги в кювет

Неверно выбрал скорость, не учел погодные условия и состояние проезжей части. Это последствия аварии в Житковичском районе, там водитель Hyundai не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. В происшествии пострадал пассажир, 25- летний парень был госпитализирован в хирургию районной больницы.


В Краснопольском районе съехал в кювет и врезался в придорожное дерево

Схожая авария и в Краснопольском районе, там пострадали 4 человека. Этим утром недалеко от деревни Сидоровка Hyundai съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. За рулем авто был 17- летний бесправник. Установлено, что парень втайне взял ключи от машины матери, пока та спала, и решил покатать друзей по деревне. Отсутствие водительского опыта, скорее всего, и привело к таким последствиям.


Проблемы с ГАИ и у бесправника в Пружанском районе

Накануне вечером инспекторы обратили внимание на мотоциклиста без шлема, но остановить гонщика не смогли. Он сумел скрыться от преследования в лесу, однако личность 21-летнего водителя удалось установить. Этим утром парня задержали. Теперь помимо езды без прав в отношении водителя составлены еще 5 протоколов.


В Кобрине прогулка на велосипеде закончилось госпитализацией

Не спешился и попал под колеса. В Кобрине прогулка на велосипеде для 13-летнего подростка закончилось госпитализацией - его сбил УАЗ. Проезжая нерегулируемый перекресток водитель не среагировал на внезапно выскочившего велосипедиста.


На улице Сурганова совершили наезд на пешехода

А вот в Минске наезд на 56-летнего пешехода оказался смертельным. Инцидент случился минувшей ночью на улице Сурганова. Пострадавший скончался на месте происшествия. Все обстоятельства инцидента выяснит дорожная милиция.


В Добрушском районе МАЗ наехал на спящего на дороге человека

Пьяным лежал на проезжей части - в Добрушском районе МАЗ, выезжая с прилегающей территории, наехал на человека. Грузовик двигался задом, а водитель не заметил спящего на дороге. Пострадавший был госпитализирован в районную больницу.


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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Житковичском районе водитель съехал с дороги в кювет Неверно выбрал скорость, не учел погодные условия и состояние проезжей части. Это последствия аварии в...
 
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