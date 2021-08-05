Вблизи деревни Стрельск задержали браконьеров, которые выловили около 40 кг рыбы

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Густера, лещи, судаки, щуки. Вот далеко не полный перечень того, что удалось добыть двум жителям Мозырского района в реке Припять. Все бы ничего, только вот мужчины ловили незаконными орудиями - бреднями. Оттого и такой богатый ассортимент почти в 40 кг. Больше 350 особей рыбы инспекторы оценили как особо крупный размер. Задержали браконьеров 3 августа рядом с деревней Стрельск.

Александр Драгун, начальник управления Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Следует отметить, что указанный браконьерский улов, вскрытый госинспекторами, является одним из наиболее крупных за последние месяцы. Вред природе превысил особо крупный размер, в связи с чем в действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 281 УК Республики Беларусь на место происшествия была вызвана СОГ ОВД Мозырского райисполкома.В тот же день, на фотоловушку в угодьях "Лясковичи", попал мужчина с ружьем в руках. Личность охотника установили - он пояснил, что действительно хотел сходить на дичь, но не успел. При этом инспекторы установили, что оружие не зарегистрировано - его мужчина припрятал в схроне. А дальше больше…

Александр Драгун, начальник управления Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Далее в ходе осмотра по месту жительства нарушителя обнаружены две банки с порохом, 1 учебный запал к учебной противотанковой гранате УПГ-8, 29 капсюлей КВ и ЦБО, 55 гильз к гладкоствольному ружью 16 калибра, дробь, картечь и пули, а также металлическая мерка для снаряжения патронов, т. е. приспособление для изготовления боеприпасов.Еще один незадачливый охотник попал в руки природоохраны. В Сенненском районе на проселочной дороге, вблизи нежилой деревни инспекторы остановили автомобиль "шкода". Житель Витебска перевозил мелкоколиберную нарезную винтовку с оптическим прицелом.

Ночной охотник пояснил, что хотел посмотреть, есть ли зверь на полях и добыть зайца, так как в его действиях усматривался состав преступления, это незаконная охота с использованием транспортного средства, а также незаконный оборот незарегистрированного нарезного оружия, на место выезжали следователи. Добавим, что теперь все фигуранты могут быть привлечены по уголовным статьям.





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