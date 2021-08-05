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СК возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка в Мозыре

05.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В смерти новорожденного ребенка в Мозыре подозревают мать. СК возбудил уголовное дело. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах гибели новорожденной девочки. Ее тело обнаружили в лесу вблизи городской детской больницы 30 июля. В ходе разбирательств выяснилось, что мать погибшей малышки - 38-летняя местная жительница. Женщина ведет бродяжнический образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Из материалов дела известно, что подозреваемая вместе со знакомыми отправилась на страусиную ферму в Мозырском районе. Там компания выпивала на протяжении нескольких дней. В ночь с 21 на 22 июля дама, не обращаясь в больницу, родила живого ребенка. Затем перевезла новорожденную в Мозырь, отнесла ее в лес вблизи детской больницы, положила девочку в коробку и оставила одну. В отношении жительницы Мозыря возбуждено уголовное дело за убийство заведомо малолетнего. Женщина находится в статусе подозреваемой, с ней работают следователи. 


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Теги: Витебск
 
 
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В смерти новорожденного ребенка в Мозыре подозревают мать. СК возбудил уголовное дело. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах гибели новорожденной...
 
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