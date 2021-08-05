В Гродно на неохраняемой стоянке из машины украли 5,5 тысячи евро и 5 тысяч долларов

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Опрометчивое решение оставлять в машине 5,5 тысячи евро и 5 тысяч долларов, да и рассказывать о хороших доходах и престижной работе за границей. Не каждый готов разделять удачи плохо знакомых людей. Милиция Гродно рассказала подробности кражи на СТО. Оказывается, ночью из автомобиля "Ауди" на неохраняемой стоянке были украдены зеркало заднего вида, видеорегистратор и крупная сумма денег, в бардачке авто их оставил владелец. Подозреваемых оперативники уголовного розыска нашли уже на следующий день. Ими оказались работники станции техобслуживания, где регулярно обслуживался потерпевший.

Сергей Кравцов, старший оперуполномоченный по ОВД УУР УВД Гродненской области:

Он сам рассказывал о престижной работе за границей и наличии у него крупного заработка. Чтобы замаскировать умысел, криминальная троица в ту же ночь вскрыла еще три машины. Жители облцентра 27, 32 и 38 лет дали признательные показания. Потратить деньги они не успели, всю сумму удалось вернуть потерпевшему. Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере.





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