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В Мостовском районе из колодца спасли собаку

05.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

История чудесного спасения в Мостовском районе. На помощь собаке пришли спасатели. На линию 101 поступило сообщение, что в одной из местных деревень домашний питомец упал в колодец. Животное прибывшие бойцы МЧС обнаружили на глубине в 10 метров. Один из сотрудников спустился в колодец и вытащил собаку. Сообщается, что йоркширского терьера выгуливала хозяйка, когда четвероногий внезапно прыгнул в колодец. Специалисты отмечают - во время падения питомец не пострадал. После того, как собаку вызволили, его отдали хозяевам. 


 
 
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История чудесного спасения в Мостовском районе. На помощь собаке пришли спасатели. На линию 101 поступило сообщение, что в одной из местных деревень домашний...
 
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