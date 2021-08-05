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1,5 гектара конопли уничтожено в Славгородском районе

05.08.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Плантация раскинулась вблизи деревни Ректа. Поле обнаружили милиционеры. В итоге культуру уничтожили. Вес травы составил около 170 килограммов. Мониторинг таких территорий проводят стражи порядка в рамках специальной программы "Мак". 


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Теги: Минск
 
 
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Плантация раскинулась вблизи деревни Ректа. Поле обнаружили милиционеры. В итоге культуру уничтожили. Вес травы составил около 170 килограммов. Мониторинг таких...
 
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