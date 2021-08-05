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Сначала помолился, а потом отобрал вещи у собутыльника
Источник материала: БT
Нового знакомого пострадавший встретил у церкви. Товарищи сначала позаботились о мире духовном, а после отправились вместе выпивать. Посиделки устроили в лесу неподалеку. И вскоре один из компаньонов схватил рюкзак нового друга и бросился бежать.
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Нового знакомого пострадавший встретил у церкви. Товарищи сначала позаботились о мире духовном, а после отправились вместе выпивать. Посиделки устроили в лесу...
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