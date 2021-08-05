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У Беларуси третья медаль на Олимпиаде

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ирина Курочкина заняла второе место в финале соревнований по вольной борьбе.

У Беларуси третья медаль на Олимпиаде

Фото Reuters

4 августа на Олимпиаде в Токио в финале соревнований по вольной борьбе среди женщин в категории до 57 кг белоруска Ирина Курочкина завоевала серебряную медаль.

На данный момент в копилке белорусской сборной три медали: ранее «золото» в прыжках на батуте завоевал Иван Литвинович, Максим Недосеков стал бронзовым чемпионом в прыжках в высоту.

 
 
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Ирина Курочкина заняла второе место в финале соревнований по вольной борьбе.
 
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