В Могилеве на предприятие наложили крупный штраф за незаконную добычу криптовалюты

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Могилевской области привлек к административной ответственности юридическое лицо за осуществление запрещенной предпринимательской деятельности, выразившейся в добыче криптовалюты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Как следует из протокола об административном правонарушении, одно из СООО в лице директора с 1 апреля по 3 июня 2021 года в административном здании общества в Могилеве, не являясь резидентом Парка высоких технологий, вело предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с декретом №8 является запрещенной. В частности, директор СООО, используя свои должностные полномочия, дал указание системному администратору предприятия установить в серверном помещении административного здания 17 видеокарт, 4 материнские платы и 7 блоков питания, а также изготовить и настроить из них майнинг-фермы для добычи криптовалюты, подключив их к электросети и интернету. Для охлаждения оборудования был приобретен вентилятор и установлен в серверной по указанию директора. От этой деятельности получен доход в размере 1,42 Ethereum (что по состоянию на 4 июня составило $4046). Правонарушение правоохранительным органом квалифицировано по ч.3 ст.13.3 КоАП.

Директор СООО в суде признал вину. Вместе с тем утверждал, что деятельность по майнингу вел как физическое лицо. Он пояснил, что договор аренды помещения (серверной) с условиями возмещения всех затрат своевременно не успел оформить. Текст договора был составлен только 3 июня. Все заработанные 1,42 Ethereum находятся до настоящего времени в его личном интернет-кошельке. Он также утверждал, что оборудование для майнинга приобрел за личные средства.

Из протокола опроса системного администратора следует, что по поручению директора из оборудования (в частности, видеокарт) в марте 2021 года он собрал четыре майнинговые фермы, которые были установлены в серверной на первом этаже административного здания СООО. Через мобильное приложение Jaxx он помог директору создать криптокошелек, данные которого были внесены в майнинг-ферму. 15 мая 2021 года его заработная плата была увеличена на Br120 за выполненную работу по установке майнинг-ферм.

Это и другие доказательства свидетельствует об осуществлении СООО деятельности по майнингу без наличия специального статуса - статуса резидента Парка высоких технологий.

Доводы директора о том, что он осуществлял майнинг как физическое лицо, не нашли своего подтверждения.

С учетом всех обстоятельств дела суд подверг СООО административному взысканию в виде 500 БВ штрафа, что составляет Br14,5 тыс., со взысканием дохода в размере 1,42 Ethereum, находящегося в криптокошельке, зарегистрированном на имя мужчины, а также орудий и средств совершения административного правонарушения - 17 видеокарт, 4 материнские платы, 7 блоков питания, 1 свич на общую сумму Br56 тыс.

Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось, вступило в законную силу.-0-