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Замглавы МИД Алейник обсудил с представителем УВКБ ООН ситуацию с нелегальными мигрантами

05.08.2021 21:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуацию на белорусско-литовской границе обсудили 5 августа заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник и глава представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо.

Замглавы МИД Алейник обсудил с представителем УВКБ ООН ситуацию с нелегальными мигрантами
Фото DELFI

Алейник «подробно проинформировал собеседника о развитии ситуации на белорусско-литовской границе, остановился на обстоятельствах и конкретных фактах трагических событий, имевших место 3 и 4 августа с.г., заявил об открытости белорусской стороны в отношении проводимого расследования», сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Он «отметил неприемлемость варварских методов насильственного выдворения искателей убежища на территорию Беларуси, в нарушение положений Конвенции о статусе беженцев 1957 года и иных соответствующих международных документов».

Алейник призвал УВКБ ООН «содействовать урегулированию ситуации и возвращению литовской стороны в правовое поле».

Стороны «выразили серьезную озабоченность сложившейся ситуацией, особенно фактами насилия в отношении людей на границе, и отметили важность соблюдения международных обязательств, касающихся права на убежище».

Белорусские власти заявили, что обнаружили на границе мигрантов «с внешними признаками насилия», один из них умер. Литва обвиняет Минск в провокациях.

МИД Ирака призвал соотечественников «не становиться мишенью сетей контрабанды и торговли людьми».

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

 

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Теги: Минск
 
 
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Ситуацию на белорусско-литовской границе обсудили 5 августа заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник и глава представительства Управления верховного...
 
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