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Прокурор запросил 3 месяца ареста для лидера ОГП Козлова
Источник материала: Партизан
Сегодня продолжился суд над лидером Объединенной гражданской партии Николаем Козловым.
Прокурор запросил для него три месяца ареста. Приговор будет оглашен завтра, 6 августа,
Козлов обвиняется по статье 407 УК (оглашение данных предварительного следствия). В декабре и январе его несколько раз вызывали в Следственный комитет как свидетеля по делу Координационного совета (ч. 3 ст. 361 УК). Три раза Козлов отказывался дать подписку о неразглашении.
Суд над Козловым проходит в закрытом режиме.
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Сегодня продолжился суд над лидером Объединенной гражданской партии Николаем Козловым.
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