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Еще плюс пять политзаключенных
Источник материала: Партизан
Правозащитники признали Виктора Лобко, Сергея Наливко, Яна Стеценко, Илью Гагиева и Сергея Троцюка политзаключенными.
Соответствующее заявление
Такое решение принято в связи с информацией об обвинении, задержании и назначении наказания за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, и массовые беспорядки по ч.1 ст.342 и ч.2 ст.293 УК.
Заявители считают, что преследование указанных лиц носит политический характер и требуют от беларуских властей немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования в их отношении, а также освобождения всех политзаключенных и задержанных в связи с осуществлением свободы мирных собраний в послевыборный период.
Правозащитники также призывают положить конец политическим репрессиям против беларуских граждан.
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Правозащитники признали Виктора Лобко, Сергея Наливко, Яна Стеценко, Илью Гагиева и Сергея Троцюка политзаключенными.
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