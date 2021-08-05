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Месси покидает «Барселону». Он играл в клубе всю свою карьеру
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
В сообщении говорится, что «Барселона» и Лионель Месси сегодня собирались подписать новый контракт, однако «из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно».
— Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены, — говорится в сообщении.
Руководство «Барселоны» поблагодарило Месси за вклад в развитие клуба и пожелало ему всего наилучшего в личной жизни и карьере.
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Руководство «Барселоны» поблагодарило Месси за вклад в развитие клуба.
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