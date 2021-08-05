Источник материала: UDF



Фото: Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Месси покидает «Барселону». Он играл в клубе всю свою карьеру Руководство «Барселоны» поблагодарило Месси за вклад в развитие клуба.

В сообщении говорится, что «Барселона» исегодня собирались подписать новый контракт, однако «из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно».— Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены, — говорится в сообщении.Руководство «Барселоны» поблагодарило Месси за вклад в развитие клуба и пожелало ему всего наилучшего в личной жизни и карьере.