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В кадровые агентства пришли письма с рекомендациями не брать на работу «предателей государства»

05.08.2021 21:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В кадровые агентства пришли письма с рекомендациями не брать на работу «предателей государства»
Скриншот из видео
«Направляем список лиц, с которыми нельзя подписывать контракты и заключать трудовые отношения, потому что они угробят ваш бизнес», — говорится в «предупреждении» кадровым и рекламным агентством.

В списке, который получило Радио Свобода — журналисты, телеведущие, артисты, спортсмены, которые выступили против фальсификации выборов и насилия силовиков, или уволились после августа 2020 года из государственных структур.

Перечень «предателей» занимает 15 страниц.

По подсчетам БАЖ, в списке более 150 человек, которые ушли из государственных медиа после событий августа 2020 года.
 
 
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«Черный список» опубликован в провластном телеграмм-канале с пометкой «предатели РБ».
 
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