Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В кадровые агентства пришли письма с рекомендациями не брать на работу «предателей государства» «Черный список» опубликован в провластном телеграмм-канале с пометкой «предатели РБ».

В списке, который получило— журналисты, телеведущие, артисты, спортсмены, которые выступили против фальсификации выборов и насилия силовиков, или уволились после августа 2020 года из государственных структур.Перечень «предателей» занимает 15 страниц.По подсчетам БАЖ, в списке более 150 человек, которые ушли из государственных медиа после событий августа 2020 года.