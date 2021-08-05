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В кадровые агентства пришли письма с рекомендациями не брать на работу «предателей государства»
Источник материала: UDF
Скриншот из видео
В списке, который получило
Перечень «предателей» занимает 15 страниц.
По подсчетам БАЖ, в списке более 150 человек, которые ушли из государственных медиа после событий августа 2020 года.
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«Черный список» опубликован в провластном телеграмм-канале с пометкой «предатели РБ».
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