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Минчанку приговорили к 1,5 года ограничения свободы за мошенничество с брендовой одеждой

05.08.2021 21:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес обвинительный приговор минчанке за мошенничество с брендовой одеждой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

По материалам дела обвиняемая в марте 2021 года на сайте интернет-магазина заказала брендовый предмет одежды, который ей на дом доставил курьер. После примерки женщина обменяла новый пуловер на свою старую одежду. Не проверяя пакет, курьер уехал к другому покупателю. Всего жительница столицы заказала и обменяла таким способом семь дорогостоящих вещей. Сумма причиненного объекту торговли ущерба превысила Br2,5 тыс.

Судом обвиняемая признана виновной в мошенничестве и приговорена к 1 году 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в законодательном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Судом обвиняемая признана виновной в мошенничестве и приговорена к 1 году 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого...
 
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