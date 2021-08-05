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Боррель назвал Тимановскую «гордой белоруской», которая «вынуждена бежать из своей страны»
Источник материала: Навiны
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель «рад видеть, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу». Об этом еврочиновник написал в «Твиттере».
«Однако еще одна гордая белоруска была вынуждена бежать из своей страны из-за действий режима Лукашенко и нарушения олимпийского перемирия», — посетовал Боррель.
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель «рад видеть, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в...
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